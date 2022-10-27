Bursa'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu

Bursa'da bir iş yerinde meydana gelen alacak verecek meselesinde bir kişi silahla ayağından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Vişne caddesinde bulunan bir tekstil dükkanında meydana geldi. İddiaya göre dükkanın önüne otomobille gelen şüpheliler aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.K.'ye silahla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla M.K. ayağından yaralandı. Atar damarına denk gelen kurşun sonucu kanlar içerisinde yere yığılan M.K.'ye ilk müdahale dükkanda bulunan arkadaşları yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalama çalışması başlattı.