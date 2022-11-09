Bursa'da alev alan piknik tüpünü kovalarla su dökerek söndürdüler

Bursa'da alev alan piknik tüpünü kovalar ile su dökerek söndürdüler.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik tüpü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Sahibi alev alan tüpü söndürmeye çalışırken çevredekilerden de yardım istedi. Bağırma seslerine gelen çevredeki vatandaşlar ise kovalarla su dökerek söndürdü.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.