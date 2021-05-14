Bursa'da alkol aldığı arkadaşını darp etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tarlalık alanda alkol alan arkadaşlar birbirine girdi. Kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ahmet Türkel Çevre yolu kenarındaki tarlalık alanda meydana geldi. Murat Ö. (22) ve Cengiz Z. (23), alkol almaya başladılar. Alkolün etkisiyle birbirine küfür eden gençler arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, Cengiz Z., arkadaşı Murat Ö.'yü darp etmeye başladı. Kavgada, aldığı yumruk darbeleriyle kanlar içinde kalan Murat, yere yığıldı. Kanlar içinde kalan genci gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Yaralı Murat Ö., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Cengiz Z. ise gözaltına alındı. Alkollü genç, yaralıya küfürler ederken zorlukla etkisiz hale getirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.