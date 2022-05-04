İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da alkollü kadın ambulansa binmemek için direndi

Bursa’da mahalleliye rahatsızlık veren alkollü kadını polis ekipleri ambulansa bindirmek istedi.

Bursa'da mahalleliye rahatsızlık veren alkollü kadını polis ekipleri ambulansa bindirmek istedi. Kadın ise ambulansa binmemek için her şeyi yaptı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir kadın sokakta bağırarak mahalleliyi uyandırdı. Vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkollü kadını ne yaptıysa ambulansa bindiremedi. Alkollü kadın bir süre sonra sokaktan uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.