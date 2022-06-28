Bursa'da alkollü sürücünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da alkollü sürüsünün kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralan 6 yaşındaki çocuk hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 26 Haziran 2022 tarihinde 15.40 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak U. (28) idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Fikriye Yeğit (56) ve torunu Zeynep Mira Güler'e (6) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle nine ve torun savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nine Fikriye Yeğit'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirlerken torun Zeynep Mira Güler ise ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Burak U.'ya yaptığı alkol testinde 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hastanede 2 gündür hayat mücadelesi veren Zeynep Mira Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.