İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da altgeçitler suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle altgeçitler suyla doldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle altgeçitler suyla doldu. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken bazı vatandaşlarda canlarını tehlikeye atarak anayolu kullanarak yolun karşısına geçti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardında Bursa'da öğleden sonra sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur suyu nedeniyle altgeçitler adete havuza dönerken vatandaşlar yolun karşısına geçemedi. Canlarını tehlikeye atan bazı vatandaşlar ise anayoldan karşıya geçti.


Vatandaşlar bu durum karşısında Mudanya Belediyesi'ne tepki gösterdi.

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