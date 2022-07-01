Bursa'da Altın Karagöz heyecanı başlıyor

Pandemi sebebiyle iki yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının 34'üncüsü, 2 Temmuz'da başlıyor. Yarışmanın gelenekselleşen şehir kortej yürüyüşü ise 3 Temmuz Pazar günü saat 11.00'da Atatürk Heykeli önünden gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verilerek gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bursa Festivali'nin, devam niteliğinde kabul edilen ve bu yıl 34. kez dünyanın birçok farklı ülkesinden dansçıları Bursa'da buluşturacak olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışması 2 - 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını sebebiyle iki yıldır düzenlenemeyen etkinliğe bu yıl yurtdışından 19 ülke katılacak.

Kültürlerin buluşma noktası

Dünyanın birçok farklı ülkesinden halk dansları ekiplerinin ağırlandığı Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları aynı zamanda Bursa'yı da kültürlerin buluşma noktası haline getiriyor. Bu yıl 19 ülkenin yarışacağı etkinlikte 600 yabancı dansçı yer alacak. 22 yerli topluluğun da katılacağı halk dansları yarışmasında 1200'e yakın dansçı hem kültürlerini hem de hünerlerinin sergileyecekler.

Coşkusu Bursa'nın dört bir yanına yayılacak

İki yıllık aranın ardından hem dünya dansçılarının hem de Bursalıların özlemle beklediği Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın heyecanı şehrin dört bir yanına yayılacak. 5 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek olan ekipler, yarışma heyecanı ve renkli kültürlerinin Bursa'nın tüm sokaklarına yayacaklar. 2 Temmuz Cumartesi akşamı Açıkhava Tiyatrosu'nda ekiplerin 3'er dakikalık gösterileriyle açılışı yapılacak olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın gelenekselleşen şehir kortej yürüyüşü ise 3 Temmuz Pazar günü saat 11.00'da Atatürk Heykeli önünden gökyüzüne güvercin uçurularak ve dünyaya barış mesajı verilerek başlayacak.

Final gecesi için biletinizi almayı unutmayın

Açıkhava Tiyatrosu'nun yanı sıra Kent Meydanı, Suryapı Marka AVM, Podyum Park ve Yıldırım Cazibe Merkezi gibi şehrin hareketli noktalarında da yapılacak gösteriler ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilirken, 7 Temmuz akşamı yapılacak final gecesi ise biletli olacak. Kişi başı 20 TL'den satılacak biletler biletinial.com platformu, Tayyare Kültür Merkezi ile Açıkahava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Yarışmaya Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, KKTC., Kosova, Kuzey, Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya'dan halk dansları ekipleri katılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından organize edilen yarışmanın bu yıl ki sponsorları arasında Suryapı Marka AVM, Erikli ve Hayat Hastanesi'de bulunuyor.