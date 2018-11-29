Bursa'da Alzheimer hastası 2 gündür kayıp

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, evden ayrılan Alzheimer hastası 68 yaşındaki Necati Kanburoğlu'ndan 2 gündür haber alınamıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve bir süre önce düşüp yaralandığı için Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesinde ikamet eden oğlunun evinde kalan Necati Kanburoğlu önceki gün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen ailesi, polise haber verdi. En son Fatih Sultan Mehmet Bulvarında görüldüğü ihbarını aldıklarını söyleyen oğlu Hakan Kanburoğlu, babasının kulakların işitme kaybının olduğunu, görenlerin insaniyet namına 0545 578 24 22 numaralı telefonu aramalarını ya da polise haber vermelerini istedi.