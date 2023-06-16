Bursa'da Ana Kucağı öğrencileri karnelerini aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplumun her kesiminin okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete aldığı Ana Kucağı eğitim merkezlerinde yaklaşık 2 bin 500 çocuk karne sevinci yaşadı. Ana Kucağı Personel Kreşi'ndeki karne sevincine ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birlikte pasta kestiği çocuklara, hediyeler ve başarı belgelerini verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019-2020 eğitim döneminde 6 nokta ile eğitime başlatılan ve bugün 26 merkezde yaklaşık 2500 öğrencisiyle okul öncesi eğitimde önemli bir marka haline gelen Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde karne sevinci yaşandı. Eğitim hayatlarına Büyükşehir Belediyesi'nin ana kucaklarında başlayan ve birbirinden farklı etkinliklerle bir yılı daha geride bırakan minik öğrenciler için Ana Kucağı Personel Kreşi'nde de karne töreni düzenlendi. Miniklerin karne sevincine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ortak oldu. Başarı belgelerinin yanı sıra satranç takımı ve tohumlu kalemlerini Başkan Aktaş'ın elinden alan minikler, mezuniyet pastalarını da Başkan Aktaş ile birlikte kesti.

Kreşin ilk mezunları

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçenin tamamında doğumundan ölüme kadar her alanda hizmet ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, altyapı ve üstyapı gibi zorunlu görevlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinlikler ile çocuk ve gençlere yönelik yapılan çalışmaların kendisini daha fazla heyecanlandırdığını belirtti. Bu çalışmaların önemli başlıklarından birisinin de ana kucakları olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Ana Kucakları projesi, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Bu halkaya, yeni öğrenciler, öğretmenler ve aileler katılıyor. Birçok çocuğumuz bu eğitimlerden geçti. Bugün de belediye personelimizin evlatlarının kullandığı kreşimizi ziyaret ettik. Bu kreşimiz, Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde hizmete açıldı. İlk mezunlarını şimdi veriyor” dedi.

Heyecan duyuyorum

Personel kreşi binasının 4 katlı olduğunu, 12 sınıf bulunduğunu, yemekhane, uyku odaları, jimnastik odası, öğretmenler odasından oluştuğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Ayrıca psikolojik danışmanlık hizmeti ve sağlık hizmetleri de sunuluyor. Bu sene burada toplam 54 öğrencimizle dönemi tamamladık. Personelimiz de bu uygulamadan memnun. Bu sayı artarak devam edecektir. Mezun olan çocuklarımıza hayat boyu mutluluklar, başarılar, sağlık ve sıhhat diliyorum. Bizler burada ilk tohumları attık. Bu tohumlar birer ağaca dönüşecek. Bizler de çok mutlu olacağız. Ana Kucağı projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en heyecan verici projelerinden biri. Benim de her ziyaretimde ayrı heyecan duyduğum projelerden bir tanesidir. Buralarda hizmet veren tüm öğretmen ve görevlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tatil başladı

Öte yandan Bursa'da 1946 okulda 660 bin 48 öğrenci ve 41 bin 638 öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatiline çıkmış oldu. Okulların son gününde Kestel ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç da ortak oldu. Başkan Alinur Aktaş, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini verirken, tüm öğrencilere de satranç takımı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklara emek veren tüm öğretmenlere teşekkür eden Başkan Aktaş, “Karneleri kötü olan çocuklarımız olabilir. Kimse moralini bozmasın. Yeter ki anne ve babalarımız, öğretmenlerimiz desteklerini sürdürsün. Yaz tatiline çıkmak çocuklarımız için her halükarda keyifli. Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçeyi kapsayan yaz spor okulları, farklı etkinlikleri var. Çocuklarımızı bu tür etkinliklere gönderelim. Dolu dolu bir yaz tatili geçirmelerini istiyoruz” dedi.