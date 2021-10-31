İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da anayolda yarış kazayla son buldu

Bursa’da trafikte yarıştığı iddia edilen iki araçtan biri, sollama yaparken orta şeritten geçen bir başka otomobile arkadan çarptı.

Bursa'da trafikte yarıştığı iddia edilen iki araçtan biri, sollama yaparken orta şeritten geçen bir başka otomobile arkadan çarptı.


Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın kendi aralarındaki yarışında araçlardan biri sollama yapmak isterken orta şeritte giden otomobile arkadan çarptı. Arkasından gelen otomobil de duramayarak öndeki otomobillere çarptı. Bu anlar arkadan gelen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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