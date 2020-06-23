Bursa'da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Otobüsten inen Bursalılar kapalı alanlara koşturdu.

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren devam eden bulutlu hava yerini sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurda ıslanmamak için duraklara, dükkan saçaklarına ve metro istasyonlarına sığınan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Meteorolojinin ikazını dikkate alan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Temizlik görevlileri ise yağmura rağmen çöp toplamaya devam etti.