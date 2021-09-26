Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve kızı yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sefa Başıbütün (26) yönetimindeki 16 Y 1990 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan M.E. (15) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet 15 metre sürüklendi. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasındaki annesi Şehzade Eren (40) yaralandı. Yaralı anne ve kızı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.