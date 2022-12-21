Bursa'da apart otel denetiminde ceza yağdı

Bursa'da apart otellere gerçekleştirilen denetimde ceza yağdı.

Merkez Osmangazi bölgesinde bulunan 49 adet apart otele Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 3 tesise çalışan sistemine kayıt yapmamaktan 4 bin 684 lira, 1 tesise konaklayan sistemine kayıt yapmamaktan toplam 13 bin 391 lira cezai işlem uygulandı. 1 tesise de konaklayan sistemine kayıt yapmamaktan ikinci kez işlem yapıldığından dolayı mühürleme işlemi yapılmak üzere ilgili belediye başkanlığına bildirildi.

Toplamda 5 iş yerine ise 18 bin 75 lira idari para cezası uygulandı.