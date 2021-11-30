İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da apartmanda korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında yangın çıktı.


Yangın, Kemalpaşa Mahallesi İsmail Çetinkaya Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Aile zorlukla dışarıya çıktı. Dairenin bitişiğinde ikamet eden fiziksel engelli kadın ise her ihtimale karşı tahliye edildi.


Yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.