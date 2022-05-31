Bursa'da arabanın motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Bursa'da bir arabanın motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Üçevler Mahallesi‘nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sıcak havanın etkisiyle araba motorunun olduğu bölüme giren yılan panik dolu anlar yaşattı. Yılanı çıkarmaya çalışan araba sahibi, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor arasına giren yılanı çıkarmak için çaba harcadı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkardıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktılar.