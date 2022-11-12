Bursa'da araç yangınları kameralarda

Bursa'da seyir halindeyken çıkan tır ve otomobil yangınları cep telefon kamerasına yansıdı.

İlk yangın, Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Sürücü çıkan dumanları fark ederek otomobili hemen emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil küle döndü.

Diğer bir yangın ise İnegöl-Bozüyük karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir tır bir anda alev aldı. Sürücü hemen tırı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etti ancak tır dorsesinde bulunan malzemelerle birlikte yanarak kül oldu. Tırın alev alev yanma anı ise cep telefon kameralarına yansıdı.