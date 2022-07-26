İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da aracın aksına giren oluklu kertenkele operasyonla çıkarıldı

Bursa İnegöl’de bir otomobilin aksının içerisine giren oluklu kertenkele, vatandaşların ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

Bursa İnegöl'de bir otomobilin aksının içerisine giren oluklu kertenkele, vatandaşların ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.


İnegöl'de Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde bir otomobilde, vatandaşlar aracın arka kısmında aksın içerisinde oluklu kertenkele olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Yapılan incelemede aks kısmına giren oluklu kertenkele, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde çıkarıldı. Oluklu kertenkele daha sonra ormanlık alana bırakılmak üzere götürüldü.

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