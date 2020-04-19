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Bursa'da aracından müzik çaldı, komşular eşlik etti

Bursa’da bir vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasında evinde sıkılan komşuları aracından müzik yayını yaptı.

Bursa'da bir vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasında evinde sıkılan komşuları aracından müzik yayını yaptı. Sesi duyan mahalleli önce belediyenin etkinliği sandı. Balkonlara çıkan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. O illerden biri olan Bursa'da da, vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına kayıtsız kalmadı. Sokak ve caddeler sessizliği bürünürken Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesinde oturan bir vatandaş ise kapının önüne gelen ekmek aracından ekmeğini aldıktan sonra arabasında bulunan ses sisteminden müzik çaldı. Sesi duyan mahalle sakinleri balkona çıkarak eşlik etti. Vatandaşlar o anları kayıt altına alarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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