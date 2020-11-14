Bursa'da araçlar yollarda dans etti

Bursa'da yola kurtarıcıdan dökülen yağ yüzünden araçlar kaymaya başlayınca ortaya buzlu havada yaşanan o görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Ankara Cadde üzerinden Gökdere istikametine doğru seyreden bir kurtarıcının yağı Gökdere caddesi üzerine aktı. Yağmur yağışı ile birlikte cadde boyunca yayılan yağ yüzünden seyir halindeki araçlar kaymaya başlayınca ortaya karlı ve buzlu havalarda görmeye alışık olduğumuz görüntüler ortaya çıktı. Yokuş yukarı kayarak yolda kalan araç sürücülerinin yardımına araçların arkalarından iteleyerek destek veren gençler yetişti.

Kamyonlar yolda kaldı metrelerce kuyruk oldu

Gökdere yokuşundan çıkan kamyonlar yağlı yolda kaymaya başlayınca mecburen durmak zorunda kaldılar. Kamyonlar yüzünden tıkanan trafik sebebiyle araçlar Zafer Mahallesi istikametine doğru metrelerce kuyruk oldu. Geri geri kaymaya başlayan bir hafriyat kamyonu yan dönünce diğer sürücülerde panik oldu. Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yan yola alınan kamyon güçlükle kurtarıldı.

Bayan sürücülerin imdadına polisler yetişti

Yokuş yukarı çıkarken otomobili geri geri kaymaya başlayan bir bayan sürücü polislerden yardım istedi. Aracı zorlukla durduran bayan polislerin kontrolünde ters yöne alınarak kurtarıldı. Sürücü kadının panik hali kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahale ederken bir yandan da yere düşmemek için verdikleri mücadele kameralara yansıdı. Motosikletli gençlerde kaygan yolda dans etmeye başlayınca motosikletlerinin üzerinden inip ellerinde taşımak zorunda kaldılar.

Yolları deterjanla yıkadılar

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine ait temizlik ekipleri yağ dökülen yolu başkan aşağı deterjan döküp fırçalayarak yıkadı. Ekipler bir yandan temizlik yaparken bir yandan da yolda kalan araçları iteleyerek sürücülere yardım etti. Yol uzun süren temizlik çalışmasının ardından normale döndü ve yeniden trafiğe açıldı.