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Bursa'da aranan şahıslara yönelik yapılan aramalarda 3 kişi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Arana Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda farklı suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Bursa merkez ilçelerinde daha önceden farklı suçlardan kaydı bulunan aranan şahıslara yönelik operasyonlar sonucu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çeşitli suçlardan 10 ayrı dosyadan hakkında toplamda 13 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.Ö, Konutta veya eklentilerinde yağma suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan C.Ö., Hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan A.D isimli şahıslar yakalanarak emniyete getirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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