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Bursa'da arazi yangını kontrol altına alındı

Bursa şehir merkezinde telle çevrili arazide çıkan yangın kontrol alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, küle dönen saha havadan böyle görüntülendi.


Bursa'da son bir haftadır meydana gelen çok sayıda ot yangını vatandaşları korkuturken, ekipleri de yoruyor. Şehir merkezine yakın bölgelerde otluk arazilerde çıkan yangınlar kısa sürede söndürülse de, geriye küle dönen alanlar kalıyor.


Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki tel örgüyle çevrili arazide yangın çıktı. Kırık bir şişenin mercek görevi görerek kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı sanılan yangın hızla büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevler bölgedeki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Şehrin bir çok noktasından fark edilen yangın havadan görüntülendi.

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