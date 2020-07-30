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Bursa'da arife günü kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Bayram arifesinde kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

Alınan kurbanlıklar el arabalarıyla pazarın dışına kadar taşınıyor.


Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da bayram arifesinde kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. İsabey Kurban Pazarı ve Alaaddinbey Kurban Pazarı'nda büyük ve küçükbaşların satışı yapılırken, alınan kurbanlıklar el arabalarıyla taşınıyor. Başka illerden Bursa'ya gelen satıcıların çoğunun hayvanını bitirdiği öğrenilirken, bayram boyunca da satışlar devam edecek. Her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğu pazarlarda 6 bin TL'den başlayan büyükbaşlar 20 bine kadar alıcı buluyor. Muş'tan hayvan satmaya gelen Mehmet Muhsin Özkahraman, “Satışlar geçen seneye göre daha ucuz. Maliyetlerin artmasına rağmen hayvanlar uygun fiyata gidiyor. Ben 50 tane hayvan getirdim, 40 tanesini sattım. Bayramın birinci günü fiyatların daha da düşeceğini düşünüyoruz. Şimdiden büyükbaş hayvanda bin ile bin 500 arası fiyat düşmüş. Hayvanın kilosuna göre 6 bin TL'den 17 bine kadar hayvan sattım” dedi.


Kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ise fiyatların biraz daha düşük olmasını istedi.

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