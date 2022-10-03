İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek götürdüler

Bursa’da arıza yapan araçları ilginç yöntemlerle itme görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'da arıza yapan araçları ilginç yöntemlerle itme görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.


Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza yapan otomobili arkadaşları ilginç bir yöntemle itti. Aracın kaputuna oturan kişi arıza yapan otomobili ayaklarıyla itti.


Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Arıza yapan otomobili panelvan araç arkasından iterek götürdü.


İlginç itme yöntemleri cep telefon kamerasına yansıdı.

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