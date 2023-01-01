Bursa'da asayiş olaylarında 14 bin gözaltı, 7 bin 524 tutuklama gerçekleşti

Bursa'da 2022 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaylara karışan 14 bin 435 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 7 bin 542'si tutuklandı. Bir yılda 55 cinayet olayı gerçekleşirken, bunlar arasında faili meçhul olmadığı öğrenildi. Kadına şiddetle ilgili 10 bin 814 olaya erken müdahale edilirken, 107 bin 543 kadının KADES uygulaması indirdiği belirtildi. Bursa'da bir yıl içerisinde toplam 130 milyon liralık hırsızlık olayı gerçekleşti, 2 bin 369 kişi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında 3 bin 546 kişiyi gözaltına alırken, 2022 yılında 14 bin 435 kişiyi gözaltına aldı. 2021'de bin 599 kişi tutuklanırken, 2022 yılında 7 bin 524 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat her olayı yakından takip ettiği ve ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığı 2002 yılında Bursa polisi başarılı çalışmalara imza attı. 2022 yılında işlenen 55 cinayet olayında titizlikle çalışan Cinayet Büro dedektifleri olayların şüphelisi 101 kişiyi gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen 60 kişi tutuklandı. Bursa'da 2022 yılında faili meçhul cinayet dosyası bulunmadığı kaydedildi. Bursa'da farklı zamanlarda meydana gelen 814 gasp olayında yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri 814 olayı da aydınlatmayı başarırken, bin 265 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan bin 163 kişi ise tutuklandı.

Bu yıl Bursa'da ev, iş yeri ve otodan meydana gelen bin 163 olayda 130 milyon liralık hırsızlık gerçekleştiren 861 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 533 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca bu yıl teknik ve fiziki takibe alınan ve işlenen hırsızlık suçlarının büyük bir çoğunluğunu oluşturan 97 kişi, binlerce güvenlik kamerası ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği yöntemler ise polisi bile şaşkına uğrattı.

Merkez Nilüfer ilçesinde özellikle Kayapa ve Hasanağa mahallerinde kamyonetle inşaatların şantiyelerinden 2 milyon lira değerinde inşaat malzemesi çalan hırsızlar kameraları hesaba katmadı. 450'ye yakın güvenlik ve PTS kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin her seferinde aracın farklı yerlerinde değişiklik yaptığını tespit etti. Zanlıların bir olayda camlara film takarken, diğer olayda aracın önündeki kaput kılıfını değiştirdikleri, farları ve tepe ışıklarını değiştirdikleri görüldü. Ayrıca şüphelilerin sürekli kıyafetlerini değiştirerek gizlendiği, bazen de toplu taşıma araçlarını kullandığı öğrenildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2022 yılında 438 olayın tamamını aydınlatarak, 693 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 334 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendilerini polis, savcı, hakim vb. tanıtıp ayrıca farklı yollarla 385 olay gerçekleştiren 552 kişi, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 148 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yıl içerisinde masaj salonları, kahvehaneler, umumi açık alanlar, gece kulüpleri, trafiği olumsuz yönde etkileyecek olan bazı bölgelerde denetim gerçekleştiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 342 olaya müdahale etti. 417 kişi gözaltına alınırken, 47 kişi tutuklandı.

Ayrıca yapılan takipli operasyon sonucu 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda fuhşa zorlandıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kadınlara ait pasaportlar, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ve telefonlar ele geçirildi. Zorla fuhuş yaptırılan kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca bin 500 iş yeri denetlenerek, 500 mekanın işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Şehrin muhtelif ve tarihi yerlerinde araç girişlerinin olmadığı ve en kalabalık bölgelerinde görev yapan Güven Timleri, bir yıl içerisinde bin 172 olaya müdahale ederek, bin 196 kişiyi gözaltına aldı.

Yunus ekipleri özellikle metruk ve muhtelif yerlerde gerçekleştirdiği denetim ve asayiş olaylarında 414 silah ele geçirdi. Farklı suçlardan aranan bin 338 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 5 yıl hapisle aranan 4 bin 241 kişi, 5-10 yıl arasında cezası bulunan 570, 10-20 yıl arası cezası bulunan 239 kişi, 20 ve üzeri yıl hapis kararıyla aranan 52 kişi yakalandı. Ayrıca hapis cezası kesinleşmiş 5 bin 199 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 5 bin 102 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında da çalışmalarını hız kesmeden devam ettireceği öğrenildi.