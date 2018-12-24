Bursa'da asfalt sezonu verimli geçti

Bursa'nın kronik sorunu haline gelen ulaşıma köklü çözümler üretmek amacıyla işe küçük dokunuşlarla başlayan ve merkezde akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletmelerle trafikte hissedilir bir rahatlama sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi kapsayan yol bakım ve onarım çalışmalarında da verimli bir sezon geçirdi. Bursa'da 2018'i ‘yol yılı' ilan eden ve tüm ilçelerde yolların daha sağlıklı hale getirilmesi için hummalı bir çalışma dönemi geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2018 asfaltlama sezonunu tamamladı. Çalışmalar kapsamında 17 ilçede ana arterlerin yanı sıra kırsal mahalleler ve mahalle bağlantı yolları ile arazi yolları da yeniden elden geçirildi. Sezon boyunca 210 kilometre sıcak asfalt dökülürken, 350 kilometre de sathi kaplama gerçekleştirildi. Kırsal mahalleler başta olmak üzere toplam 312 bin 544 metrekare parke temini de sağlanırken, Ulaşım Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalara yaklaşık 210 milyon TL harcandı.

Ulaşımdaki asıl köklü çözümlerin 2035 yılını hedef alan Ulaşım Master Planı ile geleceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu planda Bursa'yı bir bütün olarak ele aldıklarını 17 ilçenin tamamı için de planlama yapıldığını kaydetti. Bir taraftan kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için küçük dokunuşlarla önemli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Aktaş, “Bursa, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'den ibaret değil. Bunun için 2018'i yol yılı ilan ettik ve tüm ilçelerimizde yol kalitesini artırmak için yoğun bir asfaltlama sezonu geçirdik. Havaların müsaade ettiği sürece ulaşabildiğimiz her noktaya ulaşmaya çalıştık. Tabii sezonun bitmesi demek çalışmaların durması anlamına gelmiyor. Çalışmaya elverişli havalarda ihtiyaç duyular bölgelerdeki çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol sağlıklaştırma çalışmaları toplumun tüm kesimlerinden takdir görüyor. Kayapa Islah OSB Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran ve Kayapa Islah OSB Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Yalçın Toy dernek iyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek, sanayi bölgesindeki ana bulvarın kısa sürede asfaltlaması nedeniyle teşekkür etti. Yolun çok kısa zamanda asfaltlandığını dile getiren Duran, “Bölge sanayicisinin en önemli sorunu çözülmüş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, 21 Organize Sanayi Bölgesi bulunan Bursa'da üretim ve istihdam anlamında sanayicilerin kente büyük değer kattığını belirterek, anında ve yerinde yaklaşımlarla sanayicilerin sorunlarının çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını vurguladı.