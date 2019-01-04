Bursa'da asfaltsız köy yolu kalmayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “bereket sofrası”nı bu sabah Gemlik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gemlik'te kurdu. Sabah namazını Asım Kocabıyık Camii'nde kılan Başkan Alinur Aktaş'a, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile Bursa Milletvekili Zafer Işık da eşlik etti. Sabah kahvaltısını cami lokalinde vatandaşlarla birlikte yapan Alinur Aktaş, Gemlik başta olmak bütün ilçelerde bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planladıkları projeler hakkında Gemliklileri bilgilendirdi.

Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyeleri olarak canla başla çalıştıklarını, spordan sanata altyapıdan üst yapıya kadar birçok alanda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Daha da güzellikler olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Eksiklerimiz, aksaklıklarımız olabilir, bunların hepsini biliyoruz. İnşallah hiçbir köy yolumuz kesinlikle asfaltsız kalmayacak. Biz istiyoruz ki şehirde ne varsa kırsal mahallelerimizin tamâmında da olsun. Köyde hükümet konağı olmaz, köyde belediye binası olmaz ama ulaşımla alâkalı çok güzel pırıl pırıl yolları olması lâzım. Alt yapısı olması, arıtma tesisleri olması lâzım. Köy içerisinde gezilecek düzgün kilit parkesi, asfaltı olması lâzım. Üst yapısı tamamlanmış olması lâzım. Bu hedefe doğru hızla gidiyoruz. İnşallah bu noktada nasıl gayretle ve heyecanla çalıştığımızı bundan sonraki süreçte de göreceksiniz” dedi.