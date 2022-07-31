Bursa'da aşure kazanları birlik beraberlik için kaynadı

Türkiye Bulanıklılar Eğitim, Kültür, Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), Bursa'da muharrem ayı sebebiyle siyasilerin de katılımıyla aşure dağıttı.

TÜMBULSEVDER, muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtım programı düzenledi. Programa TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, “Dernek olarak sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık ortaya koymaya çalışıyoruz. Muharrem ayına girdik. Kerbela şehitlerini anma ve aşure dağıtım töreni gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimizin o gün çektikleri acıları yüreğimizde hissediyoruz. Hazreti Hüseyin'i anlamak, Arakan'da, Filistin'de, dünyanın dört bir yanında Müslümanların, insanların çektiği zulme karşı sessiz kalmamak demektir. Bir başka ifade ile Suriye'de, Filistin'de akan kana dur demektir. Hz. Hüseyin'i anlamak, Rus mezalimine karşı Cevher Dudayev, Şeyh Şamil olmak demektir. Biz bu duygu ile hareket ederek aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz” dedi.

TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, “Yeni hicri yılımızın milletimize, ülkemize, bütün İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle ehlibeytin en önemli halkalarından bir tanesi olan Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum. O tarihten itibaren din için canını veren ne kadar şehidimiz varsa hepsini saygı, hürmetle yad ediyorum. Bu toplantının başlığı çok güzel. Derneğimizin bu etkinliği çok kıymetlidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu etkinlik Muharrem ayı vesilesi ile tüm coğrafyamızın, tüm insanlığın barışa daha çok ihtiyaç duyulan bu günlerde böyle bir hayra vesile olur. İnsanların geleceği için mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlara başarılar diliyorum. TÜMBULSEVDER Başkanı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program dualarla ve aşure dağıtımının ardından sona erdi.