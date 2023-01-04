Bursa'da atıklar, hem doğaya hem ekonomiye kazandırdı

Dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için 2019 yılında başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Sıfır Atık Belgesi alınan binalarda 2019-2022 yıllarında uygulanan çalışmalarda bu zamana kadar 59 ton kağıdın geri dönüşümüyle bin ağaç kesilmekten kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından' başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştı. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen proje doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi de dönüşümde önemli mesafe kat etti. Atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve ek hizmet binalarında atıklar için ayrı ayrı toplama kutuları konulurken, tüm personele geri dönüşümün önemi anlatıldı ve sıfır atık projesi hakkında eğitim verildi.

Büyük tasarruf

Sıfır Atık konusunda sergilediği performans ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ‘Sıfır Atık Belgesi' alan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde yer alan hizmet binalarında 2019 yılı başından bugüne kadar 59 ton kağıdın geri dönüşümünü sağladı ve böylelikle 1000 ağaç kesilmekten kurtuldu. Tasarrufun yanı sıra aynı zamanda önemli bir çevre projesi olan Sıfır Atık ile yine belediye binalarından 40,75 ton plastiğin dönüşümü ile 664 varil petrol kazanımı sağlandı. Projede 11,32 ton camın geri dönüşümüyle 13,58 ton hammadde kazanımı, 2,26 ton metalin geri dönüşümü ile 2,94 ton hammadde kazanımı ve bin 453 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

Eğitim atağı

Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının yanı sıra 35 noktadaki hizmet binalarına da Sıfır Atık Belgesi alındı. Bunun yanında Setbaşı Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi, Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Bursa Millet Kütüphanesi ve Mudanya Hasan Bey Kütüphanesi ile Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Müdürlüğüne ait hizmet binasına da Sıfır Atık Belgesi alınması için alt yapı çalışmaları yapıldı. Bunun yanı sıra, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Döneminde 17 ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda, 20 ayrı yerde bulunan BUSMEK Eğitim merkezlerinde ve 22 noktadaki Ana Kucağı Eğitim Merkezlerindeki öğrencilere Sıfır Atık, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği konuları hakkında eğitimler veriliyor.

Kaynak sınırlı, tüketim fazla

Projenin startını 2018 yılında bizzat kendisi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfus artışına bağlı olarak tüketimin de hızla arttığını, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Sıfır Atık Projesi'nin amacına ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Sıfır Atık Projesi, Bursa ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanmasına ve atık toplama veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar proje çerçevesinde sağlanan dönüşümle önemli bir tasarruf elde ettik. Büyükşehir olarak bu konudaki kararlılığımız devam edecek” dedi.