Bursa'da atıl araziler 20 yıl sonra çiçek açtı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan bir proje ile atıl durumdaki arazilerde yaban mersini üretimi için ilk adım atıldı. Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerin ardından yurtdışından temin edilen bin 500 yaban mersini fidanı toprakla buluşturulurken, uzun süredir atıl duran tarım arazileri 20 yıl aradan sonra yeniden çiçek açtı.

Dalından toplanmadan kilogramı 50-80 liradan alıcı bulan katma değeri yüksek bir ürün olarak üreticilere büyük kazanç sağlayan yaban mersini atıl arazileri ihya ederken gençlerin kentten köye dönüşlerinin de önünü açıyor.

‘Üreticilere yeni kapı açılıyor'

Geliştirdikleri projelerle çiftçinin daha çok üreterek daha fazla kazanmasını hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Bir ürünle daha Mustafakemalpaşalı üreticilere yeni kapı açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tarımsal kalkınmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında pilot olarak belirlenen Güvem mahallesinde atıl arazilerin tarıma kazandırıldığını ifade ederek mahalle adına muhtar Şerif Erol ile birlikte yürütülen çalışmalar doğrultusunda belediyeye tahsis edilen 6 dönümlük pilot arazide 3 yaşındaki fidanların dikildiğini söyledi.

‘Mustafakemalpaşa'da yaban mersini dönemi'

Daha önce buğday ekimi yapılan arazilerin 20 yıldır atıl durumda olduğunu belirten Başkan Kanar, “Bitki iklim koşullarını ve toprağı sevdi. Güvem'de olumlu sonuçlar almaya başladık. Yenice ve Alpagut gibi yüksek kesimlerde yer alan çevre mahallelerimizde de projeyi hayata geçireceğiz. Dünyaca ünlü biberi, domates salçası, toz biberi, tatlısı ve daha birçok ürünü ile öne çıkan Mustafakemalpaşa'da Yaban mersini ile yeni bir dönem başlıyor. Güvem muhtarımız Şerif Erol ve emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.