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Bursa'da ATV devrildi: 2 ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Süle Mahallesi’nde ATV’nin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Süle Mahallesi'nde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza İnegöl'e bağlı kırsal Süle Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet D. (75) idaresindeki ATV motor, yolun yokuş ve zeminin ıslak olması nedeniyle devrildi. Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ve eşi Kafiye D. (70) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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