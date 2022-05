Bursa'da AVM'deki göçükte enkaz altında kalan kimse yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; Zafer Plaza Alışveriş Merkezi'nde yaşanan göçükte en kaz altında kimsenin kalmadığını,

olayda ölen yada yaralanan vatandaşın bulunmadığını duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da yaptığı açıklamada, "Çökme AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldi. Bölgede gerekli çalışmalar devam ediyor. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil" diye konuştu.