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Bursa'da ayı ailesi böyle görüntülendi

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ’da ormanda aç kalan ayı ve 2 yavrusu, Zeyniler köyü yolunda görüldü.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'da ormanda aç kalan ayı ve 2 yavrusu, Zeyniler köyü yolunda görüldü.


17 günlük kısıtlamayla birlikte ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan ayı ailesi, Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü yoluna indi. Gece saatlerinde köy yolundan inen vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, anne ayı bariyerlerin üzerinde görülürken, yavru ayılar aracın ışıklarını görünce kaçtı. Bu ânlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

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