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Bursa'da ayrılık aşamasında olduğu eşini çocuğunun gözü önünde vurarak kayıplara karıştı

Bursa’da ayrılık aşamasında olduğu eşinin evine gelen adam, karısını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Bursa'da ayrılık aşamasında olduğu eşinin evine gelen adam, karısını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Öfkeli adam daha sonra çocuğunu alıp kayıplara karıştı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi S.A. ile tartışan B.A. (20), 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak Gaziakdemir Mahallesi 6. Ferah Sokak'taki babasının evine geldi.


Buraya av tüfeğiyle gelen S.A., B.A.'yı bacağından vurarak 39 OS 989 plakalı otomobiliyle çocuğu da alıp kaçtı.


Durumun bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.


Olayın ardından kaçan S.A.'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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