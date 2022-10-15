Bursa'da ayva toplamak isterken hayatını kaybetti

Bursa'da yaşlı bir adam ayva toplamak için çıktığı ağaçta hayatını kaybetti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüdüğü sırada yanında bulunan poşetle birlikte ayva ağacına çıkan 69 yaşındaki İ.Ş. henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaçta asılı kaldı. Sabah saatlerinde ağacın üzerinde hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.