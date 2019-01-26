Bursa'da az kalsın mahalleyi havaya uçuracaktı

Bursa'da bir kadın kapısının önünde duran doğalgaz saatini balta ile parçalayıp doğalgaz borusunu kesti. Tüm bunları yaparken ağzında sigara bulunan kadın, az daha mahalleyi havaya uçuracaktı. Etrafa gaz sızmasının ardından eve kaçan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine "kolum çarptı, doğalgaz saati yere düştü, korkudan içeriye girdim, camdan baktım dışarıya bile çıkamadım" dedi. Ancak evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis kadının yalanını ortaya çıkardı. Görüntülerde kadının balta ile önce saati parçalayıp daha sonra ağzında sigaraya rağmen bıçakla boruyu kesmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı İvazpaşa Mahallesi Geniş Çıkmazlar Sokak'ta meydana geldi. Doğalgaz patlaması ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Akgül Y. isimli kadının oturduğu evin dış duvarındaki doğalgaz borusundan gaz kaçağı olduğunu belirledi. Bunun üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri çağrıldı. Kısa süren çalışmanın ardından eve gelen gaz kesilip sızıntı engellendi.

"Pencereden baktım korkudan dışarıya çıkamadım" dedi yalanı güvenlik kamerası ortaya çıkardı

Akgül Y. isimli kadın polis ekiplerine verdiği ilk ifadede doğalgaz saatine kolunun çarpmasıyla yere düştüğünü, kendisinin içeriye girdiğini, ancak bir süre sonra ses gelmesi üzerine dışarıya çıktığında gaz kaçağını fark ederek polis ekiplerine haber verdiğini anlattı.

Kadının ifadesinin ardından aynı evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kadının yalan söylediğini ortaya çıkardı. Görüntülerde Akgül Y. isimli kadının önce elindeki baltayla doğalgaz saatini parçalayıp, daha sonra evden aldığı bıçakla doğalgaz borusunu kestiğini gaz sızıntısıyla birlikte içeriye kaçtığını izleyince şaşkına döndü.

Kadının tüm bu olayı gerçekleştirirken ağzında sigara olması ve bir yandan da sigara içmeye devam etmesi olay yerindeki ekipleri dehşete düşürdü. Görüntülerin incelenmesinin ardından Akgül Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kadının evde beslediği Rottveiler cinsi köpek karakola götürülen sahibinin ardından bir anda sokağa fırlayınca paniğe neden oldu. Eve gelen gazın kesildiğini ve bir tehlike kalmadığını öğrenen vatandaşlar ise evlerine geri döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.