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Bursa'da baca yangını korkuttu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen baca yangını korkuttu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen baca yangını korkuttu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi 4.Cadde üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine İnegöl, İnegöl Sanayi ve Hamzabey OSB istasyonlarından ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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