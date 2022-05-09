İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da bagajda tehlikeli yolculuk

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin bagajında giden 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bagajında giden 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yolculuğuna devam eden 2 kişinin tehlikeli yolculuğunun sebebi öğrenilemedi.


Olay, dün öğle saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan otomobilin bagajında seyahat eden 2 kişi, arkalarından gelen sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Görüntüyü çeken sürücü ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yolculuğuna devam eden 2 kişinin neden otomobilin o kısmında yolculuk yaptıkları anlaşılamadı. Seyahat sırasında birinin bagaj kapağının kapanmaması için eliyle tuttuğu da görüldü.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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