Bursa'da bahçede yakılan ateşin üzerine düşen çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede su ısıtmak için yakılan ateşin üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu aile, ikamet ettikleri evin bahçesinde su ısıtmak için ateş yaktı. O sırada bahçede koşarak oyun oynayan Sene M. (7), dengesini kaybederek yanan ateşin üzerine düştü. Yanarak yaralanan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Acılar içinde kıvranan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan çocuk, yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.