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Bursa'da balık ölümleri devam ediyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Susurluk Çayı’nda balık ölümleri devam ediyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nda balık ölümleri devam ediyor. Çeltikçi Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, artık bu duruma 'dur' denmesini istiyor.


Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçerek Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Susurluk Çayı'nda her yıl ekim ayında yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor. Çeltikçi Mahallesi'nden geçen derede ölen balıklar kıyıya vurdu. Vatandaşlar fabrika atıklarının dereyi kirlettiğini iddia ederek, her yıl bu aylarda binlerce balığın öldüğünü ifade ettiler.


Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rasim Acar, "Susurluk Çayı Çeltikçi Mahallemizden geçiyor. Bu aylarda çok balık ölümleri gerçekleşiyor. Her yıl düzenli olarak bu aylarda balık ölümleri yaşanıyor. Bunlar da fabrikaların atık maddelerinden kaynaklanıyor. Genelde bu aylarda oluyor. Deredeki balık ölümleriyle ilgili vatandaşlarımız bilinçli değil. Buradan balık tutup evine götürenler ve ailesiyle yiyenler var. Tarım sulaması da yapıyoruz. Acaba su zararlı mı. Vatandaş bilinçli değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Balıklar, kafalarını yukarıya çıkartıp hava almaya çalışıyor. Suyun içerisinde zehirli atıklar var. Balık suda zehirleniyor" dedi.


Çeltikçi Mahallesi'nde ikamet eden Refik Eğin, "Balıkların hepsi ölüyor. Burada bir katliam yaşanıyor. Daha da binlerce balık var derede. Vatandaşın yiyeceği balık zehirleniyor. Buna dur denmesi lazım" diye konuştu.

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