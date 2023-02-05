Bursa'da Balıklıdere Köprüsü inşaatı hızla sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara-İzmir karayolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturulması amacıyla yapımına başladığı, Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü'nde inşaat hızla sürüyor.

Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyor. Özellikle Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak için alternatif güzergahlar oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yolun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel arasına yeni bir alternatif güzergah kazandırıyor. Bu güzergah üzerinde, daha önce Değirmenönü ve Karapınar mahallelerini köprü ile birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, Siteler ile Bağlaraltı mahallelerinin bağlantısı için de Kaplıkaya Köprüsü'nü tamamlayıp ulaşıma açmıştı. Bu rotanın en doğusunda yer alan ve Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirinden ayıran Balıklıdere üzerine de toplam 120 metre uzunluğunda, 2 şerit geliş-2 şerit gidiş olarak yeni bir köprü yapılıyor. Köprünün kiriş montajları tamamlanan bölümlerinde beton dökme işlemleri hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler Kavşağı başta almak üzere Ankara-İzmir yolunun yüklerini azaltmak için yeni alternatif güzergahlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık ve Değirmenönü mahalleleri arasında yer alan Balıklıdere üzerinde yol geçişi bulunmaması ve arazinin sarp olması nedeniyle, iki mahalle arasındaki geçişin Ankara-İzmir Yolu üzerinden sağlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu da yol üzerinde trafik sıkışıklığına neden oluyor. Bu sebeple iki mahalleyi birbirine bağlamak amacıyla; 20.60 metre genişliğinde, 2 gidiş-2 geliş olmak üzere 4 şeritli, 120 metre uzunluğunda, 4 açıklıklı köprü inşa ediyoruz. Daha önce Hacivat ve Deliçay dereleri üzerine yapılan köprülerin ardından bu köprünün de tamamlanmasıyla birlikte Kestel ile Kaplıkaya arasında önemli bir alternatif güzergah oluşacak. Bu sayede Ankara yolu üzerindeki yükler de bir miktar azalmış olacak" diye konuştu.