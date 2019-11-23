Bursa'da Balkan coşkusu

Bursa'da düzenlenen Balkan Panayırı'na katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Kestel Belediyesinin ilçe merkezinde düzenlediği Balkan Panayırı'nda ilçede yaşayan vatandaşlar eğlenceye doydu. Vatandaşlar panayırda çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendi. Gecenin sonunda sahne alan Balkan Semih, Kestellilere unutulmaz bir gece yaşattı. Balkan Semih'in şarkılarıyla yerinde duramayan Kestelliler gece boyu dans etti. Kestel Belediyesinin düzenlediği gecede bol bol eğlenen Kestelliler Belediye Başkanı Önder Tanır'a teşekkür etti.