Bursa'da bayram neşesi, Hayvanat Bahçesi'nde yaşanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm ziyaretçiler için ücretsiz olacak. Gün boyu lemur, babun, zürafa, ak pelikan, afrika pengueni, kuzu, tavşan besleme etkinlikleri ile çocuklar gönüllerince bir bayram geçirecek.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın son günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklar için unutulmaz şekilde geçmesi amacıyla birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'da Hayvanat Bahçesi gezilerini ücretsiz yaptı. Yaklaşık 206 bin metrekare alanda 130 türden bin hayvanın bulunduğu ve yılda 700 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Hayvanat Bahçesi'nde 23 Nisan'da çocuklara özel farklı besleme etkinlikleri yapılacak. Çocuklarla birlikte ailelerinin de ücretsiz gezebileceği Hayvanat Bahçesi'nde gün boyu lemur, babun, zürafa, ak pelikan, Afrika pengueni, kuzu, tavşan besleme etkinlikleri ile çocuklar gönüllerince bir bayram geçirecek.