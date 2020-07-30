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Bursa'da bayram öncesi havadan trafik denetimi

Bursa’da bayram öncesi trafiğe drone ile havadan denetleme yapıldı.

Bursa'da bayram öncesi trafiğe drone ile havadan denetleme yapıldı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetlemelerine hız kesmeden devam ediyor. İzmir Yolu ve Ankara Yolu üzerine kurulan uygulama noktalarında drone ile denetim yapan ekipler, cep telefonu, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama, trafiği aksatan araçları tek tek tespit etti. Bayram öncesi olası kazaların önüne geçebilmek için havadan ve karadan araçları tek tek takip ederek denetleyen ekipler, bayram sonuna kadar da denetimlerine devam edileceği öğrenildi.

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