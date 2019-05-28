Bursa'da bayramda ulaşıma yüzde 50 indirim

Bursa'nın belediyeye bağlı ulaşım işletme kuruluşu BURULAŞ Ramazan Bayramı boyunca ulaşımda indirim olacağını açıkladı. BURULAŞ'ın açıkladığı bayram indirimi fiyatı yüzde 50 olarak belirlendi.

BURULAŞ'tan yapılan yazılı açıklama da "Ramazan Bayramı süresince, 4-5-6 Haziran 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın Bursa şehir içi toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimle yararlanabilecekleri, tüm değerli yolcularımıza duyurulur" denildi.