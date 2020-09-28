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Bursa'da 'Benekli' ismi verilen inek yangından son anda kurtarıldı

Mustafakemalpaşa’da çıkan yangında samanlık kül olurken, ’Benekli’ adı verilen inek yanmaktan son anda kurtarıldı.

Mustafakemalpaşa'da çıkan yangında samanlık kül olurken, 'Benekli' adı verilen inek yanmaktan son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mahallesi Lala Paşa Caddesi'nde bir samanlıkta yangın çıktı. Selami Bulut'a ait samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyürken, yangına 2 itfaiye ile müdahale edildi. İçerisinde 60 balya saman, 40 balya da yoncanın olduğu samanlıkta aynı zamanda 1 inek de bağlıydı. Ekipler hayvanın yangında telef olmaması için mücadele başlatırken, 'Benekli' adı verilen inek yangından kurtarılarak mahalledeki direğe bağlandı. Yangın, alınan önlemlerle civara yayılmadan kontrol altına alındı.


Sadece tek inek beslediği öğrenilen Selami Bulut'un Benekli ismi verilen ineğinin kurtarılması ise mahallede büyük sevince sebep oldu.

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