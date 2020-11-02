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Bursa'da beton mikserinin arkasında tehlikeli yolculuk

Bursa’da iki bisikletlinin beton mikserine tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da iki bisikletlinin beton mikserine tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Bursa'da iki bisikletli, sabah saatlerinde Bursa-Ankara Çevreyolu 11 Eylül Bulvarı'nda, beton mikserine tutunup ilerlemeye başladı. Tehlikeye aldırış etmeden saatte 50 kilometre hızla giden mikserin arkasına tutunan bisikletlileri gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Başka bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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