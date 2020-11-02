Bursa'da beton mikserinin arkasında tehlikeli yolculuk

Bursa'da iki bisikletlinin beton mikserine tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da iki bisikletli, sabah saatlerinde Bursa-Ankara Çevreyolu 11 Eylül Bulvarı'nda, beton mikserine tutunup ilerlemeye başladı. Tehlikeye aldırış etmeden saatte 50 kilometre hızla giden mikserin arkasına tutunan bisikletlileri gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Başka bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.