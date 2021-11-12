Bursa'da "Bi hareketine bakar hayat" uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan “Bi hareketine bakar hayat” emniyet kemeri uygulaması Orhangazi'de Kaymakam Süleyman Özçakıcı ve Emniyet Müdürü Nail Dalsar tarafından Hürriyet Kavşağı'nda yapıldı.

Trafik güvenliğine dikkat çekmek maksadıyla bakanlıkça başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında saat 15.30'da tüm Türkiye genelinde valiler ve kaymakamlıklar nezaretinde uygulamalar yapıldı. Orhangazi'de de emniyet kemerinin önemine vurgu yapılmak için bir uygulama gerçekleştirildi. Kaymakam Süleyman Özçakıcı ve Emniyet Müdürü Nail Dalsar'ın Trafik Büro Amirliği ekipleri ile birlikte Hürriyet Mahallesi kavşağında yapılan uygulamada durdurulan araçlarda vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.

Kaymakam Süleyman Özçakıcı, okullardan gelen öğrencilerle birlikte sürücülere “Bi hareketine bakar Hayat” uygulaması ile ilgili bilgi verdi. Özçakıcı, "Yapılan araştırmalar trafik kazalarında emniyet kemeri yaralanma ve ölüm oranlarını yüzde 60 azaltıyor" dedi.

Denetimlerde Kaymakam Özçakıcı vatandaşlara maske ve el broşürü dağıttı.