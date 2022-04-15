İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, Kazım D.'yi (18) kolundan bıçakla yaraladı. Şüpheliler olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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