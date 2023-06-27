Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Çağatay Y. (29) ile Enes K. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Çağatay Y. isimli şahıs bıçakla göğsünden ağır yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.