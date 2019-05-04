İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da bıçaklı kavga kamerada

Bursa’da alacak-verecek meselesi yüzenden çıkan kavgada bir kişinin bıçakla yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzenden çıkan kavgada bir kişinin bıçakla yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 2 Mayıs Perşembe günü Osmangazi'ye bağlı İntizam Mahallesi Tabak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.C.K. ve M.Ç. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.İ.C.K. bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. M.Ç. ise güven timleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, kavga ve bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.